Safi Nsiempba, Xavier Girard et Gabrielle Paré-Simard. Source: LinkedIn

Latitude Management vient d’accueilliretà titre d’avocats-enquêteurs.rejoint aussi le cabinet à titre de conseillère en développement des affaires, communication et marketing.Diplômée de l’Université de Montréal (UdeM) où elle poursuit un Juris Doctor, Safi Nsiempba était auparavant stagiaire en droit chez BLG. Le conseiller et avocat-enquêteur Xavier Girard, qui a également fait ses études à l’UdeM, travaillait auparavant à la Chambre de l’assurance de dommages. Gabrielle Paré-Simard travaillait pour sa part chez Videira Richard Avocats et est aussi diplômée de l’UdeM.Basé à Outremont, Latitude Management se présente comme un cabinet d’avocats multidisciplinaire œuvrant en tant que tiers neutre et impartial en matière de respect de la personne, de prévention et de gestion des conflits, du harcèlement psychologique, de la violence et de la discrimination en milieu de travail.