Devrait-on laisser les étudiants en droit utiliser l’intelligence artificielle (IA) durant leurs études et à l’examen du Barreau?En tout cas, il semble que tous les étudiants n’ont pas à gagner à se fier à l’IA. C’est ce que conclut une étude de l’Université du Minnesota menée auprès de 48 étudiants.Ces étudiants ont passé l’examen final de deux cours, l’un sans utiliser l’IA, l’autre en utilisant GPT-4, rapporte Reuters.Ce sont dans les questions à choix multiples que les étudiants ont obtenu la meilleure aide de l’IA. En moyenne, la note des étudiants s’est alors élevée de 29 points de pourcentage par rapport à leur score sans IA. Les progrès les plus significatifs ont été obtenus par les étudiants les moins performants, qui ont vu leur note augmenter de 45 points de pourcentage.C’est bien différent quand les étudiants doivent rédiger les réponses. Dans cette situation, les meilleurs élèves voient leur note baisser de 20 points de pourcentage… lorsqu’ils utilisent GPT-4!« Cela suggère que l'IA pourrait avoir un effet égalisateur sur la profession juridique, en atténuant les inégalités entre les juristes d'élite et ceux qui ne le sont pas », mentionne l’étude menée par, professeur de droit à l’Université du Minnesota, et, professeur de droit à l'Université de Californie du Sud.La possibilité d’utiliser l’IA pourrait rendre paresseux les étudiants en droit les plus performants. Ils seraient moins susceptibles d’exploiter leurs compétences pour étayer leur raisonnement juridique.Si on applique ce raisonnement aux cabinets, on peut imaginer que les avocats disposant des compétences les plus pointues auraient peu à gagner d’utiliser l’IA… voire pourraient y perdre. Mais d’autres auraient à y gagner, à commencer par les professionnels dont certaines tâches pourraient être confiées avec succès à l’IA, comme les assistants juridiques et les jeunes avocats, indique l’étude.