Mes Julie Frégeau, Julie Cyr et Vichy Richard. Source: PRDSA

Le cabinet PRDSA, dont la direction a récemment changé , a annoncé l’arrivée de trois nouvelles avocates. Il s’agit de Me, de Meet de MeMe Frégeau travaillait auparavant chez Gowling, et ce, depuis plus de 22 ans! Elle y a été associée pendant 12 ans. Sur son profil LinkedIn, elle explique qu’elle a représenté des clients en matière de réalisation de garanties et en litiges bancaires incluant la faillite, les fraudes immobilières et hypothécaires, les problèmes de titres, les hypothèques de construction et la responsabilité professionnelle.« Après une longue réflexion, j’ai pris la décision de réorienter ma vie professionnelle et relever de nouveaux défis », écrit-elle.La médiatrice, enquêtrice et arbitre accréditée, a ainsi décidé de changer de cap en consacrant sa pratique aux modes de prévention et règlement des différends.Me Cyr a pour sa part œuvré pendant plusieurs années comme enquêtrice auprès de la CNESST avant de diriger une équipe d’enquêteurs en matière de harcèlement au service de la Ville de Montréal.Elle rejoint PRDSA à titre d'avocate-enquêtrice et de médiatrice accréditée.Me Richard était avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec. PRDSA explique qu’elle mettra maintenant à contribution, en tant qu'avocate-enquêtrice, ses talents de rédactrice et recherchiste dans le développement de sa pratique en prévention et règlement des différends pour les clients du cabinet.Elle a le titre d’avocate-enquêtrice en harcèlement psychologique et sexuel.