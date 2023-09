Maryse Audet. Sources: Sites web de Maryse Audet et de Magistrum

Les 14 novembre prochain de 12h à 13h30,, donnera en ligne, dans le cadre des midi-causeries organisées par l’équipe de Magistrum , une formation intitulée : Comment trouver sa zone de génie.Cette formation de 1h30 reconnue par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec a pour objectif d’aider les juristes à mettre de l’avant leurs talents naturels.Maryse Audet, auteure, conférencière et formatrice, s’inspire ici du concept japonais IKIGAI qui signifie raison d’être. L’idée ? Trouver l’équilibre parfait entre sa vie personnelle et professionnelle.« Ça peut paraître un sujet hors juridique, mais l’idée ici est de se focaliser sur notre personne, comment être bien dans notre profession », mentionne Me, directrice générale de Magistrum.Et pour cause, le milieu juridique est un monde de stress et de performance dans lequel on se remet beaucoup en question.Maryse Audet invitera donc les participants à trouver comment augmenter leur efficacité, à trouver le bonheur au travail et à accroître la cohésion de leur équipe.Mais ce n’est pas tout. La formation amènera également les participants à déployer leurs possibilités d’opportunités de croissance.Pour vous inscrire à la formation, rendez-vous ici