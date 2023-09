Sept personnes ont perdu la vie dans l’incendie qui a ravagé l'immeuble patrimonial le 16 mars dernier. Source: Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans les documents de cour, l’avocat et propriétaire de l’immeubleaccuse l’administration municipale d’avoir contribué au déclenchement et à la gravité de l’incendie par ses exigences en matière de préservation des bâtiments patrimoniaux.Le propriétaire de l’immeuble évoque le fait que la Ville exigeait que la porte d’entrée de l’immeuble soit constamment déverrouillée, ce qui « a permis, ou au minimum grandement facilité, le déclenchement de l’incendie criminel ». Des traces d’accélérant ont été trouvées sur les lieux de l’incendie qui fait désormais l’objet d’une enquête criminelle.Une sortie de secours vers le toit aurait aussi été démantelée à la demande de la Ville pour éviter les fêtes sur le toit.Le demandeur accuse les représentants ou mandataires de la Ville d’avoir par la suite fait des « déclarations fausses et préjudiciables » à son sujet qui ont été reprises dans les médias. Cette « chasse aux sorcières », qui visait « à détourner l’attention de l’inertie de la Ville », d'après M. Benamor, lui aurait causé « un préjudice important ».M. Benamor déplore également l’envoi d’un nombre insuffisant de pompiers le soir de l'incendie et de ne pas avoir voulu écouter les « informations vitales » qu’il avait à fournir.« Par ailleurs, la Ville n’a effectué aucune inspection en matière de prévention ou de sécurité incendie par rapport à l’immeuble depuis février 2019 », affirme la poursuite qui réclame à la Ville 7,5 millions de dollars.Vendredi, c’est la poursuite de la famille de, morte dans l’incendie, qui a été déposée en Cour supérieure.La famille demande 500 000 $ de dommages au propriétaire de l’édifice, Émile-Haim Benamor, et des sommes similaires àqui sous-louait les unités sur le web, ainsi qu’à la Ville de Montréal, tous pour négligence.La poursuite reproche à la Ville de ne pas avoir agi de façon diligente pour faire « condamner l’immeuble » où de « nombreuses irrégularités » avaient été constatées « ou encore le faire retirer des plateformes de location court terme », alors que ce type de location était interdite selon le règlement de la Ville dans cette zone.La famille de la jeune fille de 18 ans, qui est décédée faute d’avoir eu accès à une fenêtre pour pouvoir s’enfuir, reproche à M. Benamor d'avoir continué à louer son immeuble même s’il en connaissait la dangerosité en cas d’incendie.Ce printemps, la famille de l'une des autres victimes a également déposé une demande d'action collective de 22 millions de dollars contre Emile Benamor, Tariq Hassan et Airbnb.