Caroline Drouin. Source: LinkedIn

, avocate en litige civil et commercial, revient chez Ratelle 10 ans après avoir quitté le cabinet.Car j’ai décidé de fonder mon propre cabinet, Brunelle & Drouin. J’y ai travaillé pendant plus de 10 ans. J’ai adoré travailler là, mais j’ai surtout aimé fonder ma propre équipe et gérer les ressources humaines et matérielles.Pour des raisons personnelles… Sans entrer dans les détails, j’étais en couple avec Me Brunelle. Après la séparation, j’ai choisi de revoir mes plans d’avenir et de quitter le cabinet que j’avais cofondé.J’ai eu envie d’ouvrir un autre cabinet, mais j’ai reçu plusieurs offres professionnelles que je ne pouvais pas refuser. J’ai choisi de revenir chez Ratelle puisque je me suis rappelé que je me sentais bien dans cette équipe, il y a 10 ans. J’ai choisi le cabinet où j’allais me sentir le mieux.Ce sont eux qui sont venus me chercher.J’ai reçu plusieurs autres offres d’emplois. Je ne suis toutefois pas à l’aise de vous révéler les cabinets qui m’ont approchée.Le cabinet a grossi. Ils ont ouvert un bureau à Repentigny, ce qui est vraiment parfait pour mes clients qui habitent dans cette ville. Ils ont aussi beaucoup amélioré l’environnement technologique, ce qui est très utile pour moi et les autres avocats.Le cabinet et moi-même prenons en considération le fait que j’aimerais être associée. On va attendre pour l’instant de voir comment les choses évoluent. J’ai moins de responsabilités qu’avant c’est certain, mais j’aime avoir plus de temps pour mes clients et pour plaider.Pour le moment, j’attends de voir comment les choses se placent et après je verrai si je peux aider ou apporter des idées pour le cabinet.Oui, mais c’est seulement Me Brunelle qui s’en occupera. De mon côté, j’aime dire que je reviens à la maison chez Ratelle.