Me Ginette Bureau. Source: RMAAQ

Le conseil des ministres nomme une avocate dans la haute fonction publique.Meest nommée à nouveau présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ), une fonction qu’elle occupe depuis 2015.C'est à la Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec) que Me Ginette Bureau a effectué la plus longue étape de sa carrière, de 1992 à 2013. Entrée comme conseillère juridique, elle devient vice-présidente aux programmes et à l’exploitation, puis PDG de Recyc-Québec.Par ailleurs, Me Bureau a travaillé dans plusieurs cabinets ministériels, auprès du ministre de l'Environnement en 1989 comme responsable des travaux parlementaires, et plus récemment au cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en 2014, comme conseillère politique.En 1993, Me Bureau a été adjointe au bâtonnier du Barreau du Québec.Assermentée en 1984, Me Ginette Bureau détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en sciences biologiques de l'Université de Montréal. Elle est administratrice de sociétés certifiée du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.Le mandat de la RMAAQ est de favoriser une mise en marché efficace des produits agricoles et alimentaires, des produits de la pêche et ceux issus de la forêt privée. La Régie agit en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l’intérêt public. Elle a un rôle de tribunal administratif, de régulateur économique, de vérificateur et d’administrateur.