La rentrée judiciaire est synonyme de mouvement dans les cabinets! Droit-Inc fait le tour des plus récentes nominations du côté des stagiaires et des adjoints juridiques.occupe désormais le poste de stagiaire en droit notarial dans le secteur développement immobilier chez BCF. Sur son profil LinkedIn, elle précise que ses trois dernières expériences de stage lui ont permis de développer un intérêt marqué pour le financement commercial et le monde de l’immobilier.Aussi violoniste, Julie Leduc termine une maîtrise en droit notarial à l’Université de Sherbrooke.fait part, de son côté, de son arrivée chez Devichy Avocats comme stagiaire étudiante en droit.Elle a déjà effectué un stage auprès du Curateur public du Québec et est diplômée en droit de l’Université Laval, où elle avait décroché au préalable un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales.C’est du côté de l’OQLF que se tourne pour sa part, en tant qu’étudiant en droit. Il travaillait depuis près d’un an comme étudiant en droit au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.Il poursuit une maîtrise en droit à l’Université de Sherbrooke.rejoint Alepin Gauthier comme adjointe juridique. Diplômée d’une licence de droit à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest, en France, elle poursuit ses études à l’Université de Montréal et fait partie du programme d’actualisation en droit, cheminement Barreau.Sur son profil LinkedIn, elle précise qu’elle intégrera par la suite l’École du Barreau afin d’obtenir son diplôme d’avocate.Elle se dit intéressée par le droit des affaires, les litiges fiscaux et le droit international privé, ce qui ne l’empêche pas d’apprécier d’autres matières, telles que le droit de la famille, le droit de l'Union européenne et le droit international public.rejoint aussi le cabinet comme adjoint juridique. Il a pour sa part obtenu en France un Master 2 en droit privé de l’économie, à l’Université de Montpellier. Il suit un programme de formation d’actualisation en droit à l’Université de Montréal.