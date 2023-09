Frédéric Vachon. Source: LinkedIn

Merejoint DS Avocats Canada, où il se dédie au droit des affaires, notamment à des dossiers complexes de fusions et d’acquisitions, de réorganisations corporatives ainsi que de financement d’entreprises. Sa pratique touche également les aspects de la négociation et la rédaction d’ententes commerciales, note son nouveau cabinet.Cela faisait presque deux ans que le Barreau 2018 travaillait chez Langlois, après une année chez Morency. Il a également travaillé comme stagiaire puis avocat chez Sternthal Montigny Greenberg St-Germain.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.DS Avocats précise qu’il a également participé à un échange à la faculté de droit de la London School of Economics and Political Science au Royaume-Uni et qu’il a complété un baccalauréat en commerce avec une majeure en affaires internationales de la John Molson School of Business de l’Université Concordia.« Le cabinet poursuit sa forte croissance à travers le Canada. Nous sommes donc heureux de l’arrivée de Frédéric, qui vient accroître notre groupe, afin de toujours mieux servir notre clientèle d’affaires », a écrit par voie de communiqué Me, associé directeur du bureau de Montréal et président du conseil canadien du cabinet.