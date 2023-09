Béatrice Gagnon, Justin Boileau et Rebecca Elhadad Cohen. Sources: LinkedIn, Gowling et KRB

sera avocate en droit de la famille et en protection de la jeunesse chez Devichy à partir de novembre prochain.Avant d’être avocate, elle a travaillé comme étudiante en droit chez ABB puis comme stagiaire en droit chez Devichy.Durant ses études, elle s’est impliquée comme bénévole pour la Clinique juridique PROFIL et pour Pro Bono Students Canada.Me Gagnon détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est avocat au sein du groupe de cybersécurité et protection des données à Montréal.Selon le cabinet, il offre des conseils « pragmatiques à ses clients afin de les guider dans le « paysage complexe des lois relatives à la protection des données ».Avant de rejoindre Gowling, Me Boileau a travaillé comme assistant de recherche à l’Université de Montréal, comme assistant de recherche au Laboratoire de cyberjustice, comme consultant chez Deloitte et comme associé chez Deloitte Légal.Le Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa ainsi qu’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.est stagiaire en droit notarial.Avant de rejoindre KRB, elle a travaillé en tant que stagiaire chez Philippe Robret Notaire où elle a acquis des connaissances « sur les subtilités juridiques de l’industrie de l’immobilier ».Selon le cabinet, l'expérience de Rebecca Elhadad Cohen va au-delà du milieu académique. Elle a activement participé à des transactions de prêt privé et à des financements résidentiels, « renforçant ainsi sa compréhension pratique des aspects financiers des transactions immobilières ».La stagiaire détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal et poursuit actuellement des études supérieures en droit notarial à l’Université de Sherbrooke afin de perfectionner son expertise dans ce domaine.