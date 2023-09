Phuong T.V. Ngo. Source Gowling

L'honorable, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé cette semaine la nomination decomme juge à la Cour fédérale.Elle remplace le juge, qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 22 novembre 2020.« Je souhaite à la juge Ngo beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population du Canada en tant que membre de la Cour fédérale », affirme le ministre de la Justice.Phuong T.V. Ngo détient un baccalauréat ès arts en français et sciences politiques de l’Université Carleton, un baccalauréat en éducation et un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa. Avant sa nomination à la magistrature, elle était membre du Barreau de l’Ontario en 2000.La nouvelle juge est née au Vietnam et a immigré au Canada avec sa famille lorsqu’elle était enfant. Elle a débuté sa carrière en droit chez Gowling à Ottawa, où elle était associée et responsable du groupe du droit de l'approvisionnement.Dans sa pratique en matière de défense médicale et de droit de la santé, elle s'est spécialisée dans les litiges civils et les affaires de réglementation et s'est concentrée sur le droit relatif au respect de la vie privée.Avec plus de 20 ans d’expérience, la juge Ngo a été reconnue comme une avocate de premier rang en droit de l'approvisionnement par Lexpert, Chambers Canada, Best Lawyers in Canada et Legal 500. Elle a également siégé au conseil d'administration du Musée canadien de l'immigration du Quai 21.Elle est parfaitement bilingue et pratique dans les deux langues officielles. Elle possède également une solide maîtrise du vietnamien.La juge Ngo se dit reconnaissante du soutien qui lui est apporté par sa famille, son mari Louis et leurs deux fils.