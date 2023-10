Le lauréat Félix Généreux-Marotte (à droite). Source: Forces AVENIR

Mark-Erik Hecht. Source: Université de Sherbrooke

Christophe Krolik. Source: ULAVAL

Helge Dedek, Frédéric Mégret et Colleen Sheppard. Source: Université McGill

Cette semaine, Droit-Inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Le finissant au baccalauréat en droita remporté le prix de la personnalité par excellence de l’année lors de la 25e édition du gala Forces AVENIR, qui a eu lieu le 26 septembre dernier à Québec.Accompagné d’une bourse de 15 000$, ce prix est décerné à un étudiant s’étant distingué « par les efforts et les stratégies déployés pour surmonter les difficultés, nourrir sa motivation, vivre des succès, être admis à l’université et y réussir ses études ».« Après un parcours tumultueux marqué par des problématiques d’alcoolisme et de toxicomanie, Félix Généreux-Marotte a fait un séjour en thérapie et a décidé de retourner aux études en entreprenant un certificat en droit social et du travail ».Il s’est entre autres distingué en obtenant le titre de meilleur finissant de sa promotion et a ensuite poursuivi ses études au baccalauréat en droit., chargé de cours depuis plusieurs années dans le programme de common law et droit transnational à la Faculté ainsi qu’avocat à temps plein, a soutenu sa thèse avec succès le 19 septembre dernier.Sous la direction de la professeure associée, sa thèse s’intitule « L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales perpétrée par le secteur privé : Le droit international peut-il être amélioré? ». Elle brosse le portrait actuel des droits de l’enfant en mettant l’accent sur l’imputabilité des multinationales en ce qui a trait à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.Le jury était composé des professeurs(Université Bishop’s),(Université de Sherbrooke),(Bureau international du travail à Genève) et(Université de Lausanne)., professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, est cochercheur du projet Justice Pathways for Extractives and Critical Minerals (JPEC) vient d’obtenir un financement de près d’un million d’euros, dans le cadre du plan France 30.L'objectif de ce projet est d'étudier l'évolution du droit minier comme outil de transition énergétique et de durabilité au niveau européen et international. Le projet fournira entre autres des analyses pour la construction d'un droit minier européen.La Faculté de droit annonce la nomination de trois membres du corps professoral à des grandes chaires de recherche.Le professeura été nommé titulaire de la Chaire Wainwright en droit civil. Le professeura été nommé titulaire de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public et la professeurea été nommée titulaire de la Chaire F.R. Scott en droit constitutionnel.Les nouveaux titulaires détiendront ces chaires pour sept ans, à compter du 1er septembre 2023.« Ces nominations hautement méritées soutiendront durant des années la recherche de classe mondiale de nos collègues », a déclaré le doyenIl ajoute: « Grâce à leurs travaux et leur enseignement, profondément inspirés par notre approche intégrée distinctive, je n’ai nul doute que nos nouveaux titulaires de chaires apporteront une contribution inestimable à la riche vie intellectuelle de notre Faculté ».