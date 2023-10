Source: Shutterstock

Le Barreau du Québec annonce la création d’un nouveau Comité sur le droit professionnel et disciplinaire.Ce comité a pour mandat d’examiner les enjeux liés à la pratique du droit disciplinaire et professionnel du point de vue de tous les acteurs concernés.Il agit ainsi à titre de comité de liaison avec le Tribunal des professions et le Bureau des présidents des conseils de discipline.De ce fait, le Barreau lance un appel de candidatures. Plusieurs critères ont été annoncés au niveau de la composition du comité et la sélection des membres qui y siègeront: une expertise reconnue en droit professionnel et disciplinaire, la représentativité des champs de pratique, la représentativité des régions et l’équilibre entre les membres féminins et masculins.Les avocats intéressés peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 3 novembre prochain via ce formulaire