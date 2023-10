Élise Jolicoeur-Rouleau. Source: LinkedIn

Yifang Zhao. Source: LinkedIn

Anne-Émilie Fournier. Source: LinkedIn

Charles Dallaire. Source: LinkedIn

Droit-inc passe en revue les récentes nominations au sein des cabinets québécois.est désormais avocate en droit des affaires au bureau de Québec.Avant de rejoindre BCF, la Barreau 2020 a travaillé comme stagiaire au Ministère de la Santé et des Services sociaux, comme stagiaire chez Gravel Bernier Vaillancourt Avocats et comme avocate chez Desjardins.Elle détient un certification canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de protection de la vie privée dispensée par l’International Association of Privacy Professionals (IAPP).Cette formation lui permet de conseiller les entreprises dans la mise en place de programmes de conformité, lors de rédactions et de négociations contractuelles.Élise Jolicoeur-Rouleau détient un baccalauréat en droit, un Juris Doctor et une maîtrise en biologie, cheminement sciences de la vie et droit, de l’Université de Sherbrooke.est maintenant avocate-entrepreneure en droit commercial chez Delegatus.« Cumulant plus de cinq ans de pratique en droit commercial, Yifang a un intérêt marqué pour les industries de l’énergie et des technologies propres, de l’infrastructure et de la gestion des matières résiduelles », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Avant de rejoindre Delegatus, Me Zhao a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour supérieure du Québec puis comme conseillère juridique chez Enerkem pendant près de quatre ans.Ayant étudié et travaillé à travers le monde, notamment en Chine, aux Pays-Bas, au Maroc ainsi qu’au Canada, elle a une grande facilité à s’adapter à de nouveaux environnements ainsi que de grandes capacités communicationnelles.La Barreau 2018 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, un Juris Doctor, Cum Laude à l’Université d’Ottawa et une maîtrise en droit à l’Université McGill.passe d’étudiante en droit puis stagiaire à avocate chez McCarthy Tétrault.« Le 25 août dernier marquait la fin d’un parcours, mais aussi le début d’une belle grande aventure. Ce parcours, qui n’a pas été sans embûches, m’a permis de réaliser que nous sommes nos propres limites. Je suis heureuse de poursuivre mon parcours en tant qu’avocate chez McCarthy Tétrault dans l’équipe de litige », dit-elle sur LinkedIn.Avant de travailler pour le cabinet, Me Fournier a été vice-présidente aux finances d’Avocats sans frontières puis tutrice pour des cours de droit à l’Université d’Ottawa.Lors de sa première année d’étude, elle a été placée sur la liste de la doyenne en plus de s’être fait attribuer plusieurs bourses au mérite tout au long de son parcours. Elle a également participé au Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, ce qui lui a permis d’approfondir ses connaissances pratiques.Anne-Émilie Fournier détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.devient avocat chez PFD Avocats. Il pratique actuellement avec l’équipe de droit de la famille et en litige civil.« Depuis son premier stage en 2021, Charles s’est démarqué par la qualité de son travail, son intérêt envers les divers mandats confiés et son sourire contagieux! Nous lui souhaitons une belle et longue carrière chez PFD! », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Avant de rejoindre PFD, Me Dallaire a travaillé comme étudiant en droit au CISSS de Laval.Dans le cadre de ses études, il s'est impliqué comme tuteur au Centre d'entraide à l'étude de sa faculté. Il s'est aussi démarqué au niveau académique par son inscription au Palmarès du doyen à chaque année de son baccalauréat.Charles Dallaire détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un MBA de l’Université de Sherbrooke.