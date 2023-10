Dr Ying Jiang. Source: Université de Montréal

Être inscrit en 1ʳᵉ année au programme de baccalauréat en droit de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, toutes concentrations confondues ;

Être une ou un membre des Premières Nations ou du peuple Inuit au Québec ;

Être inscrit à un minimum de 3 cours.

Laura Pignatel, Chrystelle Gazeau et Alexis Marie. Source: LinkedIn

Martin Cauchon. Source: LinkedIn

Cette semaine, Droit-Inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La Faculté de droit accueille la professeure Drde l’Université des sciences politiques et juridiques de l’est de la Chine. Spécialiste du droit financier chinois, elle effectue un séjour de recherche à titre de chercheuse invitée à l’Université de Montréal pour les prochains mois.Elle se spécialise en droit financier, en droit des assurances, en droit des Fintech et dans la gestion de patrimoine pour les particuliers. Elle a publié une vingtaine d’articles dans différentes revues nationales et internationales telles que Revue Internationale des Services Financiers et Sciences juridiques.Professeure agrégée depuis 2011, elle a créé en 2021 le Centre de recherche juridique sur la gestion du patrimoine des particuliers, USPJEC. Elle a obtenu un Master de l’Université Paris Cité en 2005 et a complété en 2010 un Doctorat de l’Université Paris-Est en droit privé.La bourse de l’Honorableest officiellement ouverte à la Faculté de science politique et de droit pour l’automne 2023.Cette bourse de 30 000 $ est destinée à un étudiant issu des Première Nations ou Inuit du Québec qui est inscrit en première année du baccalauréat en droit. La bourse d’excellence sera remise en trois versements de 10 000 $ par année.Les conditions d’admission:La Faculté de droit accueillera du 14 au 20 octobre la chercheuse invitée, maître de conférences en droit privé et en sciences criminelles à l’Université Aix Marseille. Pour l’occasion, elle fera des interventions dans un cours enseigné par le professeurDu 16 octobre au 20 octobre, la Faculté accueillera aussi la professeure invitéede l’Université Jean Moulin Lyon 3. Elle aura l’occasion d’intervenir dans le séminaire «Le droit des femmes, une histoire à reconsidérer» de même qu’échanger avec ses vis-à-vis québécois et québécoises, notamment la professeureFinalement, ce sera au tour du professeur invitéde l’Université de Bordeaux de faire son tour dans la Faculté du 21 octobre au 4 novembre. Son séjour sera l’occasion d’intervenir dans plusieurs cours en droit des relations transatlantiques, en droit européen et en droit international, notamment ceux enseignés par le professeur, ainsi que de participer à un séminaire doctoral.Le Conseil consultatif de la Section de droit civil accueille dans son équipe l’honorableCréé en octobre 2022, le Conseil a pour mandat de fournir des conseils stratégiques à la Faculté et d’appuyer le développement de ses programmes et ses infrastructures de recherche tout en contribuant au rayonnement de la Faculté.Avant de se joindre au cabinet DS Avocats en 2014, Me Cauchon a connu une carrière politique au niveau fédéral.Élu député pour la première fois en octobre 1993, dans la circonscription d’Outremont, au Québec, il a occupé divers postes au sein du gouvernement fédéral, notamment à titre de secrétaire d’État, ministre du Revenu national, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable du Québec.Il est actuellement le vice-président du Conseil d’affaires Canada-Chine et le président de la section du Québec.