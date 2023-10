Source: Shutterstock

L'enquête sur l'engagement des étudiants en droit, menée par le Center for Postsecondary Research de l'Université de l'Indiana, a publié sa toute première étude approfondie sur les étudiants de première génération, qui représentent 26 % des étudiants en droit à l'échelle nationale.Les étudiants de première génération sont les premiers de leur famille à faire des études universitaires.L’étude démontre que ces étudiants en droit passent en moyenne plus de temps à étudier, obtiennent des notes légèrement inférieures et sont plus endettés que leurs camarades de classe, apprend-on sur Reuters Le rapport met en évidence les défis supplémentaires auxquels sont confrontés les étudiants de première génération et la nécessité pour les facultés de droit de leur offrir une certaine flexibilité et un soutien accru, a déclaré la directrice de l'enquête,Selon elle, les facultés de droit doivent trouver des moyens de les aider à s'impliquer davantage dans la vie du campus.En effet, 37% des étudiants en droit de première génération ont déclaré ne pas passer de temps par semaine à participer à des activités organisées par des facultés de droit.En 2023, les étudiants en droit de la première génération ont obtenu une note moyenne de 154 au test d'admission aux facultés de droit, soit trois points de moins que la moyenne de 157 obtenue par les autres étudiants. Ils ont également obtenu une moyenne de B contre B+ pour les autres étudiants.D'après l'enquête, les étudiants en droit de la première génération sont moins susceptibles de recevoir des bourses d'études d’excellence en raison de leurs résultats moyens. En conséquence, les étudiants en droit de la première génération obtiennent souvent leur diplôme avec un endettement plus élevé que leurs pairs.Plus d'un tiers des étudiants en droit de la première génération ont déclaré qu'ils quitteraient l'université avec une dette de plus de 120 000 dollars, contre 23 % des étudiants en droit dont les parents ont fait des études supérieures.