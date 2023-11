Vanessa Ntaganda et Marie-Hélène Lyonnais. Source: LinkedIn

etsont de retour chez IMK!« Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur leur expérience et leur souhaitons un excellent retour parmi nous! », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Me Ntaganda est de retour après avoir œuvré comme auxiliaire juridique auprès de l’honorableà la Cour suprême du Canada en 2022-2023.Avant cela, elle a travaillé comme rédactrice juridique pour LexStart, comme coordonnatrice aux affaires internes à l’Observatoire national en matière de droits linguistiques, puis comme auxiliaire de recherche pour la Faculté de droit de l’Université de Montréal.Elle a aussi été avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec, étudiante en droit puis avocate chez IMK.Me Ntaganda possède une pratique en litige civil, commercial, constitutionnel et administratif. Elle détient un baccalauréat en droit et un Juris Doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal.Marie-Hélène Lyonnais est de retour chez IMK après avoir été auxiliaire juridique auprès de l’honorableà la Cour suprême du Canada en 2021-2022.Avant cela, elle a travaillé comme assistante de recherche à la Canadian Civil Liberties Association, comme vice-présidente aux communications pour Pro-Bono McGill Chapter, comme étudiante-clinicienne à la Clinique juridique Itinérante et comme étudiante-recherchiste pour l'Honorableet l'HonorableElle a aussi travaillé comme coordonnatrice de la Chaire Peter MacKell sur le fédéralisme à la Faculté de droit de McGill et comme étudiante en droit chez IMK.Marie-Hélène Lyonnais détient des diplômes en droit civil et common law de l’Université McGill en plus d’une maîtrise en droit de l’Université d’Oxford.