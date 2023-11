L’avocate Lida Sara Nouraie. Source: UQAM

Pre Marie-Hélène Dufour et Pr Pascal Fréchette. Source: USherbrooke

L'honorable Éric Hardy et Me Maxime Roy. Sources: Droit-inc et Radio-Canada

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Chargée de cours à la Faculté de science politique et de droit, l’avocatea été nommée juge de la Cour du Québec par le ministre de la Justice, le 2 novembre dernier. Elle occupera ses fonctions principalement à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme.Admise au Barreau en 2006, Lida Sara Nouraie a commencé sa carrière en pratique privée au sein du cabinet qui porte aujourd’hui le nom de Joncas, Roy, Nouraie, Massicotte, où elle pratiquait le droit criminel et pénal.« Elle a acquis au fil des ans une solide expérience devant toutes les instances judiciaires, agissant notamment dans huit dossiers à la Cour suprême du Canada ». À plusieurs reprises, elle a défendu des victimes d’erreurs judiciaires.Le 26 octobre dernier, la Faculté de droit a accueilli le colloque intitulé « Droit de l’habitation en crise(s) : vers l’édification d’une politique d’encadrement des pratiques immobilières ».Le colloque a été l’occasion de présenter de nombreuses réflexions juridiques sur l’habitation. Les conférenciers ont identifié des lacunes dans les règles juridiques applicables en ce domaine et ont soulevé plusieurs pistes pour édifier une politique juridique d’encadrement des pratiques immobilières plus juste et plus cohérente.Sous la direction scientifique de la Preet du Pr, le colloque a permis d’entendre dix conférencières et conférenciers « dont les propos ont été fort éclairants ».« Les présentations diversifiées ont exposé la complexité du vaste domaine qu’est le droit de l’habitation. Elles ont aussi permis de confirmer l’apport potentiel du droit pour atténuer les difficultés vécues tant par les propriétaires, les copropriétaires que les locataires ».Dans un autre ordre d’idées, le Groupe de recherche sur les enjeux contemporains en droit des obligations (GRECDO) a tenu sa première journée annuelle de réflexion sur le droit des obligations, le 27 octobre dernier.Cette première journée de réflexion a permis d’aborder différentes facettes du droit des obligations, entendu dans un sens très large afin d’englober différents volets de ce domaine fondamental du droit.Les spécialistes du droit des obligations réunis ont pu échanger des idées et réflexions sur des problématiques contemporaines et la formation universitaire dans le domaine.L’honorable, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé le 10 octobre dernier les nominations de l'honorableet de Meà la magistrature. Ils sont tous les deux diplômés de la Faculté de droit de l’Université Laval.