Me Bernard Larocque et Me Nataliya Dzera. Source: LinkedIn

Mea reçu le Prix Justice Pro Bono 2023 à l’occasion de la soirée Avocats Émérites du Barreau du Québec.« Justice Pro Bono tient à souligner le dévouement et l’implication soutenue de Me Dzera depuis plusieurs années de façon pro bono auprès de divers organismes, notamment Projet Genèse, la Mission Bon Accueil, le Congrès des Ukrainiens Canadiens de Montréal, l’Association québécoise des avocates et avocats en droit de l’immigration, la Table de concertation des organismes pour services aux personnes réfugiées immigrantes et Justice Pro Bono », peut-on lire dans une publication LinkedIn C’est Me, membre du CA, qui lui a remis ce prix. Justice Pro Bono précise que le jury était composé de l'honorable, de Meet de MeAvocate en droit de l’immigration, Me Dzera travaille à son compte à Montréal.L’an dernier, Me Pascal Paradis recevait ce prix pour le volet individuel et Avocats sans frontières Canada pour le volet institutionnel.​​Justice Pro Bono remet ce prix chaque année afin de reconnaître l’apport exceptionnel d’un avocat ou d’une avocate, d’un cabinet ou d’un organisme à but non lucratif en matière de services juridiques pro bono au Québec.