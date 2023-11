Benoît Sabourin, Mélanie Roy et Marco LaBrie. Sources: Cour du Québec et Facebook

Le ministre de la Justice,, annonce la nomination de trois juges à la Cour du Québec.est maintenant juge en chef associé de la Cour du Québec. Il aura comme responsabilités d'assister et de conseiller le juge en chef dans ses tâches et d'exercer les fonctions de juge en chef sous l'autorité de ce dernier.Benoît Sabourin est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Admis au Barreau en 1992, il a débuté sa carrière en pratique privée. Il pratiquait essentiellement en litige civil et commercial.Depuis 2007, il était associé au sein de l’Étude Asselin, Sabourin & Germain. Il a aussi participé à plusieurs comités et s'est impliqué activement au sein de la société civile.En 2013, il a été nommé juge de la Cour du Québec.occupe maintenant le poste de juge en chef adjointe de la Chambre de la jeunesse. Elle aura comme responsabilité de conseiller le juge en chef en matière de jeunesse.Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et d’une maîtrise en droit de l’université de Montréal. La Barreau 1997 a travaillé au sein du contentieux du Centre jeunesse de la Montérégie et a occupé le poste de coordonnatrice depuis 2008.Dans sa pratique, elle s’occupait de tout ce qui touche la protection, l’adoption et la délinquance. Elle était aussi responsable des dossiers des réserves amérindiennes. Elle s'est toujours impliquée au sein du Barreau et a agi à titre de formatrice auprès de diverses instances en protection de la jeunesse et de la justice pénale pour les adolescents.En 2011, elle a été nommée juge de la Cour du Québec.est maintenant juge en chef adjoint de la Chambre criminelle et pénale. Il aura comme responsabilité de conseiller le juge en chef en matière criminelle et pénale.Ancien bâtonnier du Barreau de Longueuil en 2009-2010, il faisait partie de l'étude LaBrie, Gariépy, Legendre. Il a intégré le Barreau en 1990 et a exercé à titre de procureur de la poursuite pour les Villes de Longueuil et de Brossard.Il a aussi été chargé de cours à l’Université de Montréal et a enseigné à l’École du Barreau du Québec en droit criminel.Depuis sa nomination à la magistrature en 2013, Marco LaBrie présente plusieurs formations en droit criminel, aux juges et aux avocats. Il est notamment président du comité organisateur du séminaire annuel de la Cour du Québec sur les droits fondamentaux depuis 2014, et responsable de la formation des juges de la Cour du Québec.