Me Amélie Plante-Turcotte. Source: LinkedIn

Me, avocate en droit des affaires, rejoint KSA au sein de la place d’affaires de Québec.Elle apporte son soutien aux entrepreneurs pour les aider à comprendre et répondre aux difficultés légales qu’ils peuvent rencontrer dans le développement de leurs projets.L’avocate est également impliquée dans des dossiers d’acquisitions, de réorganisations, de fusions et de financements, et peut conseiller lors de la conclusion d’un bail ou d’une convention entre actionnaires.« Grâce à son expérience passée, elle dispose des réflexes pour éviter qu’une situation devienne litigieuse », déclare le cabinet au sujet de sa recrue.Auparavant, elle a travaillé pour Tremblay Bois Avocats, Lacoursière Avocats, Lévesque Lavoie avocats et Bernier Beaudry.Me Amélie Plante-Turcotte est diplômée en droit de l’Université Laval.