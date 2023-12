Megan Lynch. Source: LinkedIn

L’avocatea récemment publié sur LinkedIn un post dans lequel elle partage plusieurs commentaires qu’elle reçoit par jour sur ses plateformes.« Avocate ou escorte? »« T’es compétente toi? »« Elle est avocate du OnlyFan »« Son body count doit être supérieur à 1000 »« Zéro professionnalisme »Et ce n’est pas tout…« J’ai déjà reçu des menaces de viol, dit-elle à Droit-inc avec émotion. Certaines personnes m’ont dit qu’elles voulaient avoir des relations sexuelles non consentantes avec moi. »Ces commentaires ne proviendraient pas d’avocats, selon elle.« Les personnes qui écrivent ces commentaires sont majoritairement sexistes et misogynes. Je ne crois pas qu’elles proviennent de la communauté juridique, puisqu’elles publient ces commentaires sur ma page Instagram et non LinkedIn », mentionne-t-elle.Malgré toute cette intimidation et ce harcèlement, Megan Lynch souhaite continuer à publier des photos d’elle.« Je le fais pour éduquer la population. Je le fais aussi pour celles qui n’ont pas la force de vivre toute cette haine. J’espère pouvoir inspirer les femmes à se mettre de l’avant sans en avoir honte », pointe-t-elle.Elle ajoute: « Je préfère faire rire de moi plutôt que de me conformer au moule ».