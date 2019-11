Me Oriane Bouchon. Photo : LinkedIn d'Oriane Bouchon

Meest la nouvelle recrue de MAST Avocats, un cabinet offrant notamment des services en droit familial, de la jeunesse, des affaires, de la construction dans la région de Québec.Elle devient donc la troisième avocate du cabinet, où évoluent Mes Jamie-Lee Gravel et Sarah April.Me Bouchon a entamé sa carrière chez Chabot médiateurs-avocats, où elle a complété son stage du Barreau, en 2016. Après y avoir travaillé comme avocate un an, elle rejoint Bernier Beaudry, où elle pratique le litige civil et commercial, en plus d’être médiatrice.Huit mois après son arrivée chez Bernier Beaudry, elle se joint à Dussault Lemay Beauchesne. Elle y travaille pendant six mois, avant de joindre MAST avocats.L’avocate a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke (UDES). Lors de ses études, elle a eu la chance d’étudier à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, question d’y étudier le droit privé français et le droit international européen.Pendant ses études, Me Bouchon occupé un poste de parajuriste chez Rousseau Talbot notaire & associés.