Antoine Gagnon au palais de justice de Québec; il est accompagné de l'un de ses avocats, Gervais Labrecque. Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Le procès d'un ex-avocat de Québec pour importation et possession de pornographie juvénile s'est ouvert lundi au palais de justice.est accusé d'avoir acheté une poupée de la taille d'un enfant.Au moment de déposer les accusations, la poursuite avait déclaré que les caractéristiques de la poupée enfant ne laissaient planer aucun doute sur les intentions de l'accusé.Lundi, la Couronne a amorcé sa preuve par le témoignage d’, l'enquêteur principal au dossier. Le sergent-détective du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a expliqué les circonstances menant à l'arrestation de l'accusé le 8 juin 2017.La poupée de silicone avait préalablement été interceptée par les douaniers canadiens à l'aéroport de Mirabel qui ont alerté le SPVQ.C'est un policier déguisé en livreur qui a remis le colis à l'accusé à son domicile. Une heure et demie plus tard, les policiers procédaient à une saisie dans son appartement du quartier Saint-Jean-Baptiste.La boîte n'avait pas été ouverte par Antoine Gagnon.La poupée au cœur du litige a été déposée en preuve lundi avant-midi. L'objet d'une grandeur de près d'un mètre présente une taille similaire à celle d'un enfant de trois à cinq ans. De la lingerie et des accessoires se trouvaient également dans la boîte.Le jugea décrété un huis clos pour empêcher que l'objet soit vu du public. Les journalistes ont cependant pu demeurer dans la salle.Le sergent-détectivede l'unité de l'extraction des données du SPVQ a pour sa part expliqué les recherches informatiques réalisées sur les ordinateurs de l'accusé.Les démarches ont permis de trouver cinq concordances de mots-clés se trouvant sur le bon de livraison de colis et dans un ordinateur portable, notamment le numéro de repérage du colis.L'historique de navigation a également révélé des recherches sur le sujet des poupées érotiques de petite taille et la consultation de sites et de forums sur le sujet.Le contre-interrogatoire de l'enquêteur s'amorcera mardi.L’accusé aujourd'hui âgé de 31 ans a assisté aux procédures. Il était assis dans la première rangée de la salle d'audience toute la journée.Au moment d'acheter la poupée, il travaillait dans un bureau d’avocats criminalistes, mais il a démissionné du barreau à la suite de l’enquête policière.