Mes Jean-Didier Bussières, Antoine Michaud-Soret et Stéphane Lalande. Photos : Site Web de Cain Lamarre

Cain Lamarre s’est adjoint le talent de deux associés et d’un avocat spécialisés dans le droit des affaires, le droit immobilier, le droit commercial et le droit fiscal, soit MesetLes trois mousquetaires sont de « grosses pointures », selon le site web du cabinet.Me Bussières a été nommé associé en droit des affaires et commercial. Après près d’une quinzaine d’années à titre d’avocat d’affaires chez De Grandpré Chait, le Barreau 2001 a développé une expertise en transfert d’entreprises, en relève et en croissance d’entreprises, ainsi qu’en démarrage d’entreprises et en capital de risque.Me Michaud-Soret intègre l’équipe de droit immobilier et de droit des affaires de Cain Lamarre. Le Barreau 2014 a commencé sa carrière chez GWBR, où il est demeuré un an, avant de se joindre à De Grandpré Chait, où il a évolué les quatre dernières années. Il conseille ses clients d’affaires dans des domaines variés comme l’acquisition d’entreprises, la rédaction de contrats, l’encadrement des relations entre actionnaires et des questions de gouvernance, entre autres.Arrivé également de chez De Grandpré Chait, où il a travaillé pendant neuf ans, Me Lalande se joint à l’équipe de droit immobilier et de droit des affaires de Cain Lamarre en tant qu’associé. Le Barreau 2002 a également oeuvré pendant une dizaine d’années en tant que notaire. Détenant une vaste expérience en immobilier, il conseille ses clients dans l’acquisition ou le développement d’immeubles de bureaux ou de centres commerciaux.