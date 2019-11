Que c’est glamour le droit!Vous le savez, puisque vous lisez présentement Droit-inc, les avocats ADORENT accorder des entrevues.le fait depuis plus d’une dizaine d’années , racontant les péripéties traversées au cours de sa vie professionnelle.Eh bien, il s’avère que son nom se retrouve aussi dans le New York Times!Mais il n’est pas seul à faire courir les foules! qui mène une guerre fiscale sans merci , a discuté de sa nouvelle initiative à LCN.Mais la gagnante de cette tournée des médias est de loin, qui a discuté de cannabis et de Guy Laliberté à TVA, LCN, RDI et CTV!Pas mal!En tout cas, Cain Lamarre aime ça, les pommes de terre! Bon colloque, chers juristes!Savez-vous que votre bâtonnier a eu 36 ans la semaine dernière?Eh oui!l’a souligné dans un beau message publié sur Facebook.Mes, doyenne de la fac de droit de l’UdeM,, présidente du JBM, et la libéralesont quelques une des nombreuses personnes à lui avoir souhaité un joyeux anniversaire.Vous l’avez appris sur Droit-inc, l’ombudsman de la Ville de Montréaltirera sa révérence.Elle a tenu à livrer ses états d’âme sur LinkedIn.La première ombudsman de Montréal prendra une retraite « bien méritée », comme elle l’écrit si bien.ZSA et bon nombre de juristes étaient présents au gala des Avocats Émérites 2019 du Barreau du Québec!Étiez-vous présent au party?