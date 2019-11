Elizabeth Latulippe Bresolin. Photo : LinkedIn d'Elizabeth Latulippe Bresolin

Le cabinet CDNP du Vieux-Montréal compte une nouvelle avocate parmi ses rangs. Mevient tout juste d’être assermentée et intègre l’équipe après y avoir complété son stage.« Je suis allé sur un coup de tête en droit. Au départ, je voulais être comptable. Lors des inscriptions à l'université, j'ai décidé de mettre droit en deuxième choix. Comme de fait, j'ai été acceptée en droit et je me suis dit que c'était une opportunité en or. Je ne pouvais pas refuser cette offre-là! » confie à Droit-inc la nouvelle juriste qui a fait ses études à l’Université d’Ottawa.Aujourd’hui, l’avocate dit vivre sa passion à fond dans les domaines de la responsabilité civile et professionnelle, en droit des assurances, droit de la construction et droit disciplinaire.« L'ambiance est très conviviale chez CDNP. On ne sent pas qu'il y a de la compétition entre les avocats, tout le monde est là pour s'aider. Dès la première journée, tous les avocats m'ont pris sous leur aile et m'ont donné des dossiers et des mandats, et leur porte est toujours ouverte quand j'ai des questions. J'adore ça ici! » se réjouit-elle.Pour Me Latulippe Bresolin, il est encore trop tôt pour savoir si sa pratique se concentrera davantage dans un domaine. « Je crois que lorsqu'on commence la pratique, c'est bien de s'ouvrir des portes. Donc, je vais continuer à travailler dans tous les domaines du bureau. J'adore le litige, et je suis vraiment à la bonne place pour ça. Donc, pour le moment, je me vois rester en litige à court et à long terme. »Est-ce à dire qu’on a affaire avec une « super plaideuse » en devenir?« J'aimerais bien! » lance la jeune juriste en rigolant.