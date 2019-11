Me AndréAnne Fortin. Photo : Site Web de Langlois

Me Simon Lemay. Photo : Site Web de Langlois

Me Fady Toban. Photo : Site Web de Langlois

Me Hugo Bachand-Brunet. Photo : Site Web de Langlois

Mesetsont entrés en fonction dans les bureaux de Langlois il y a quelques semaines.Me Lemay pratique au bureau de Québec. Ce Barreau 95 y exerce en tant que spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, en droit des affaires et il est aussi agent de marques de commerce.Il assiste les clients dans l’identification, l’atténuation et la gestion des principaux risques liés à la propriété intellectuelle ainsi que dans l’évaluation d’occasions se présentant dans toutes les sphères de leurs activités.Il conseille également les clients dans l’obtention de brevets, marques et modèles à travers la province.Sur son profil LinkedIn, il écrit : « À la demande générale, je suis de retour en pratique privée. Merci à tous mes nouveaux collègues de chez Langlois Avocats pour votre accueil chaleureux. C’est reparti pour une nouvelle belle aventure.»En entrevue à Droit-inc, il explique : «Chaque matin, lorsque j'allume mon ordinateur, je vois mon écran sur lequel je peux lire la valeur du cabinet: le bonheur organisationnel. Ça fait changement ! C'est une direction qui met l'emphase là-dessus et je trouve que c'est important. Le cabinet avait aussi besoin de mon expertise».Dans sa carrière, il a été associé chez Lavery pendant plus de 17 ans, entre 1999 et 2017. Après un passage rapide chez Robic, là aussi comme associé, il est devenu chef affaires réglementaires chez Exceldor, un producteur de volailles.Me Lemay a obtenu un bac en science et technologie des aliments de l'Université de McGill puis un bac en droit en 1992 à l'Université Laval.«Le droit est ma deuxième carrière, mais mon premier bac me sert encore, notamment en droit réglementaire», ajoute-t-il.Quant à Me Bachand-Brunet, il rejoint l'équipe montréalaise du cabinet en tant que spécialiste du litige, principalement en matière de droit des assurances, de la responsabilité et droit de la construction.À ce titre, sa pratique inclut la rédaction de procédure, la négociation de règlement, la recherche juridique et la plaidoirie. Il représente des assureurs, des municipalités et divers entrepreneurs dans le cadre de litige complexes et plaide devant toutes les instances du Québec.Me Bachand-Brunet, Barreau 2016, a débuté sa carrière au cabinet Brunet & Robillard, à Laval, et ce, pendant un an. Il est ensuite partie Mercadante Di Pace pendant un peu moins d'un an, avant d'intégrer Robinson Sheppard Shapiro.Il a obtenu son bac en droit à l'Université de Sherbrooke.Me AndréAnne Fortin a de son côté connu d'autres gros cabinets : elle a pratiqué 4 ans chez Norton Rose Fulbright avant de rejoindre Langlois et quatre autres années chez Davies. C'est d'ailleurs chez Davies qu'elle a fait son stage du Barreau.Chez Langlois, elle pratique en litige civil et commercial au bureau de Montréal de Langlois avocats. Elle œuvre principalement dans le cadre de litiges complexes relevant du droit commercial, du droit des sociétés par actions et des valeurs mobilières ainsi qu’en matière de faillite et insolvabilité.Pendant un an, elle a été assistante auprès du juge Guy Gagnon et parajuriste dans la foulée, au Registre des entreprises du Québec.Elle a obtenu son bac en droit à l'Université Laval en 2012, et dans la foulée, elle a fait un MBA.Enfin, Me Fady Toban a quitté le cabinet Sarrazin Plourde dans lequel il a exercé pendant un peu plus de deux ans. Auparavant, il a été stagiaire chez PFD Avocats et à la banque TD.Chez Langlois, il concentre sa pratique en litige civil et commercial, droit administratif et droit disciplinaire. Il est appelé à agir à tous les échelons du système judiciaire, aussi bien québécois que fédéral.Me Toban a obtenu un bac en sciences politiques à l'Université Concordia avant d'intégrer l'Université de Montréal pour y faire son bac en droit. Il l'a obtenu en 2016 et suit présentement des cours pour obtenir un juris doctor, là aussi, à l'Udm.