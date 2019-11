Charles Tremblay-Potvin, nouveau membre du corps professoral de l'Université Laval. Photo : Site Web de l'Université Laval

Le professeur Terry Skolnik. Photo : Site Web de l'Université d'Ottawa

La faculté de droit de l’Université Laval compte un nouveau membre dans son corps professoral avec l’arrivée de. Ce dernier enseignera le droit du travail. Le doctorant est également chercheur affilié au Centre d’études en droit économique (CÉDÉ) et au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT). Sa thèse de doctorat porte sur les conflits de travail qui ont traversé les entreprises de presse au Québec entre 1964 et 2011.Le professeura obtenu une subvention de 10 000 $ de l’Université d’Ottawa et de la Section de droit civil, à même l’enveloppe du Programme de financement de démarrage de l'Université. M. Skolnik conduit une recherche portant sur l’asymétrie d’information en droit criminel, ce qui se traduit par le fait pour une partie d’avoir en sa possession plus d’information que l’autre partie. Comment le droit pénal peut-il résoudre les problèmes d’asymétrie de l’information d'une manière qui respecte mieux les principes fondamentaux du droit pénal et les intérêts des individus ? C’est la question à laquelle l’étude du prof Skolnik souhaite répondre.Le diplôme de common law (LLB) de l’Université McGill devient le diplôme de Juris Doctor (JD) et le programme BCL/LLB est renommé programme BCL/JD. Les diplômés continueront de recevoir deux diplômes, mais dès la collation des grades du printemps prochain, les diplômes remis seront un baccalauréat en droit civil (BCL) et un Juris Doctor (JD). McGill était la dernière université à utiliser la dénomination LLB pour son diplôme de common law au Canada. Bien que la désignation change, l’Université assure que les exigences pour obtenir le diplôme sont toujours les mêmes. Tenez-vous le pour dit!, diplômé du programme national de l’Université d’Ottawa, a remporté l'édition 2019 du Concours de dissertation « Salut militaire » de l'Association du Barreau canadien (ABC), grâce à son texte « Le traitement réservé aux adolescents dans le système de justice militaire canadien ». Titulaire d’un diplôme en Techniques policières du Cégep de l’Outaouais, c’est lors d’un cours donné par le Cabinet du Juge-avocat général des Forces armées canadiennes que son intérêt pour le droit militaire s’est confirmé. Son essai prône la reconnaissance du statut particulier des adolescents, la direction que devrait prendre le Canada, selon lui, pour que le système de justice militaire soit plus juste et équitable.