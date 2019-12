Mes Karl Chabot et Catherine Coursol. Photo : Site Web de LCM

Le cabinet boutique LCM ajoute deux plaideurs à son équipe. Mesetont récemment intégré le bureau du centre-ville de Montréal.Barreau 2015, Me Chabot a débuté sa carrière en droit de la santé chez Ménard Martin. « Après deux ans chez Ménard Martin où c'est du droit de la santé axé sur la demande, j'avais envie de voir autre chose. J'ai donc fait un bref passage chez Fernet, qui touchaient davantage aux pharmaceutiques », explique Me Chabot en entrevue avec Droit-inc.Mais voilà, le juriste est un plaideur dans l’âme. C’est pour cette raison que son passage chez Fernet Avocats fut écourté pour rejoindre De Grandpré Chait. Puis, Karl Chabot a eu la chance de travailler sur des dossiers avec Mes Max Bernard et Marc-André Landry de LCM, qui l’ont convaincu de rejoindre le cabinet.« C’est vraiment une belle équipe en pleine expansion. Je pouvais combiner mes expertises en droit de la santé et en litige civil et commercial, c'était le match parfait pour moi! »Barreau 2013, Me Coursol s’est promenée beaucoup depuis. Elle a commencé sa carrière en litige civil et commercial chez Deslauriers & Cie, où elle est restée trois ans et demi. Elle a ensuite enchaîné Belleau Lapointe et Dentons, où elle a pratiqué un peu plus d’un an à chaque endroit, avant d’arriver chez LCM.Entre temps, elle a obtenu un D.E.S.S. en gestion de HEC Montréal, avec mention d’excellence.