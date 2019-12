La chef de la propriété intellectuelle chez Dentons,, était visiblement très heureuse d’avoir pu rencontrer l’ancien premier ministre du Canada, la semaine dernière.« Un réel plaisir et un moment fort pour moi d'avoir participé à l'événement Dentons sur la propriété intellectuelle et la protection de l'innovation au Canada avec le très honorable Jean Chrétien », a-t-elle écrit sur sa page LinkedIn Si Jean Chrétien s’amuse à rencontrer des avocats, son neveua participé à un débat avec, modéré par l’avocatede Fasken. La conférence de l'IAS Québec (Institut des administrateurs de sociétés, section du Québec) proposait un bilan post électoral et une mise à jour sur les relations Canada/États-Unis.Une équipe de juriste de Langlois s’est rassemblée pour livrer les paniers de Noël qui avaient été confectionnés lors d’un 6@8 de la Relève en novembre. Cette année, la distribution a été faite lors du souper aux mamans de Mères et Monde. « Bravo vous tous. Un geste qui cadre parfaitement avec nos valeurs », écrit sous la publication LinkedIn le chef de la direction du cabinet,C’est le message de l’ancienne bâtonnière Lu Chan Khuong, à l’aube de la nouvelle année (et nouvelle décennie!).« Pas uniquement au niveau de votre entraînement mais bien dans toutes vos sphères d’activité notamment sur le plan professionnel. VOS limites, pas celles des autres ni celles des normes établies. Repoussez VOS limites. Sortez de votre zone de confort! #résolutions #2020 », précise-t-elleDeux avocats de chez Blakes ont eu la chance de plaider devant la Cour suprême du Canada, le 10 décembre.etont représenté Hydro Québec dans une cause sur la validité des servitudes que la société d’État a acquises sur des terres privées au cours des 40 dernières années pour le déploiement de son réseau de transport d’électricité. La Cour rendra sa décision dans les prochains mois.Sur Instagram, une page de mèmes anonymes a toutefois montré que malgré que Blakes soit reconnu comme cabinet privilégiant la diversité, très peu de ses stagiaires d’été étaient issu des minorités. Du moins, c’est l’impression qu’en donne l’image. Qu’en pensez-vous?