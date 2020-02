Mes Karim Renno et Michael Vathilakis. Photos : Site Web de Renno Vathilakis

Mes Robert Torralbo et Simon Seida. Photos : Site Web de Blakes

Johnson & Johnson est visée par une action collective qui risque de lui donner quelques migraines.La juge de la Cour supérieurea autorisé le 25 février l’action portée par une citoyenne du nom Kathleen Gauthier réclamant 10 M$ en dommages compensatoires et 100 $ en dommages punitifs pour chaque membre.Mme Gauthier est représentée par Mesetdu cabinet Renno Vathilakis.Johnson & Johnson a fait appel à Mesetde Blakes.La plaignante soutient que la pharmaceutique a omis de renseigner les consommateurs sur les effets secondaires du Tylenol, principalement les risques de mort et problèmes de foie nécessitant une transplantation.C’est l’acetyl-para-aminophenol (APAP) contenu dans les Tylenol qui serait à l’origine de ses risques.Mme Gauthier a pris connaissance de ces risques en 2017, soulignant qu’elle en aurait moins consommé si elle les avait connus et qu’elle n’en aurait pas donné à ses enfants. Toutefois, ni elle ni ses enfants n’ont eu des complications médicales à la suite d’une consommation de Tylenol.Alors que les risques étaient divulgués aux Américains, Johnson & Johnson n’a pas joué franc jeu sur le marché canadien, dit la plaignante.Des précautions prises par la pharmaceutique aux États-Unis, comme réduire le dosage, n’ont pas été appliquées de ce côté-ci de la frontière, selon la poursuite.