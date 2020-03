L'avocat Pascal Raby. Photo : LinkedIn

Le dernier en date estqui a été nommé membre du conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale du Québec.L’avocat est actuellement vice-président opérations et environnement à l’Administration portuaire de Québec et il a occupé précédemment les postes de secrétaire corporatif puis de directeur des affaires juridiques de l’organisation.Mais avant Me Raby, le Conseil des ministres a nommé 2 669 autres juristes à des postes clés de la fonction publique depuis 2006.Selon les statistiques compilées par le Secrétariat aux emplois supérieurs c’est la profession la plus représentée dans les nominations du Conseil des ministres, et de loin.Pour la même période 573 administrateurs ont été nommés, ainsi que 491 ingénieurs et 239 CPA. Même en additionnant ces trois catégories de professionnels, les avocats ont obtenu deux fois plus de nominations.Il semble que les avocats sont les professionnels qui répondent le mieux au profil de compétences du Secrétariat aux emplois supérieurs, qui exige de maîtriser sept habiletés pour accéder au pinacle des postes décisionnels du gouvernement.Le candidat doit d’abord « être capable de gérer ses émotions et s’adapter aux situations changeantes et complexes en faisant preuve d’humilité et d’ouverture. » Ensuite, il doit avoir « la capacité de soutenir le gouvernement en apportant l’éclairage nécessaire pour lui permettre de prendre les meilleures décisions. »Troisième critère : « Le candidat doit avoir la capacité d’établir des interactions fructueuses en favorisant un climat de confiance, de respect et de dialogue avec ses interlocutrices et interlocuteurs. »Quatrième : « La capacité de s’engager au service de l’intérêt public. »Cinquième capacité requise : être capable de « porter une vision, d’orienter stratégiquement les actions et de susciter une adhésion forte et durable. » La sixième est la « capacité de prendre des décisions avec doigté, célérité et courage. » Finalement, le Secrétariat recherche des candidats qui ont la « capacité d’orienter et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs de performance. »Humilité, engagement, respect, dialogue, vision claire, décisions courageuses et performance, pas étonnant qu’autant d’avocats franchissent la ligne d’arrivée des nominations gouvernementales...