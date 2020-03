C’est la neuvième année que la firme de recherche juridique Acritas fait le classement des cabinets canadiens faisant le mieux rayonner leur marque.Pour y arriver, la firme a interrogé des centaines d’organisations et d’entreprises ayant recours à des services juridiques externes pour leurs affaires au Canada, dont 69 multinationales.Pour la cinquième année de suite, la torontoise Blakes se classe au sommet du Top 10, suivie de McCarthy Tétrault, encore une fois pour la cinquième année consécutive.Norton Rose arrive à la troisième marche du podium en hausse d’une position, et à égalité avec Osler, qui elle n’a pas bougé.Fasken et Stikeman perdent des plumes, Dentons et Borden Ladner Gervais se maintiennent, et Bennett Jones, le petit dernier, fait le Top 10 pour la première fois.Voici les résultats du sondage.