Selon Bloomberg Law au moins 30 chefs des affaires juridiques ont rapporté plus de deux millions de dollars US à la maison au cours de l’année dernière et dans certains cas, des dizaines de millions.L’avocat d’entreprise le mieux payé en 2019 est, avocate en chef d'Apple qui a encaissé 25,2 millions de dollars US l’an dernier. Son salaire de base est de un million de dollars US, mais elle a profité de la forte croissance du titre de son employeurs pour encaisser ses options sur actions.Son collègue chez Disneyn’est pas en reste. L’avocat a un salaire de base de huit millions de dollars US par année, c’est le plus élevé dans le monde juridique, et a droit à des options sur actions qui ont gonflé sa rémunération globale à 14 millions de dollars US.La haute technologie sourit aux avocats en entreprise car le fabricant de circuits imprimés Broadcom a signé un chèque de 13,5 millions de dollars US à son chef du contentieuxalors que son vis-à-vis chez Snapchata empoché 500 000 dollars en salaire de base et un bonus de 8,5 millions de dollars pour un beau total de 9,1 millions de dollars US.Ceux qui pratiquent pour le compte d’entreprises plus traditionnelles ne sont pas en manque. Le chef des affaires juridiques de Kellogga empoché une rémunération totale de 4,6 millions de dollars US, celui du fabricant de papier tissus Kimberly-Clark,, trois millions de dollars US et l’avocate en chef de Black & Decker,, a eu droit à 2,9 millions de dollars US.Selon les données compilées par la firme Robert Half, au Québec les directeurs de services juridiques ont droit à un salaire annuel moyen de 316 260 dollars, une somme enviable mais qui fait figure de parent pauvre comparé à leurs collègues américains.