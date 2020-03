Le bâtonnier Paul-Matthieu Grondin

théoriquement, vos bureaux peuvent rester ouverts MAIS

vous pouvez très certainement choisir de les fermer;

dans tous les cas, nous vous suggérons fortement de travailler uniquement à distance et de parler à vos clients uniquement à distance également;

plusieurs urgences doivent se plaider et continueront de l'être.

Le Barreau du Québec n’avait pas prévu envoyer de bulletin aujourd'hui, mais vu les nouvelles annonces du premier ministre Legault hier il s’est ravisé.En temps de crise, la population doit quand même avoir accès aux services d’un avocat. Ainsi, tard hier soir, le gouvernement a ajouté les « services juridiques », ce qui inclut les cabinets privés, à la définition de « services essentiels », mentionne dans un courriel le bâtonnier« Je remercie le ministère de la Justice pour sa diligence et je tiens encore une fois à rappeler la vitesse à laquelle nos intervenants travaillent et l’effort qu’ils mettent à la cause. Évidemment, la santé du public et des membres demeure la priorité numéro un et nous devons absolument participer du mieux que nous le pouvons aux efforts de santé publique du gouvernement ».Voici donc le plus clairement possible les réponses aux questions les plus fréquemment posées hier, poursuit-il:Son bâtonnier, Me, a annoncé les mesures adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19.Droit-inc résume ces décisions pour vous.Le Barreau du Québec tente par tous les moyens de « redémarrer l’activité judiciaire ».Me Grondin en fait son combat, en quelque sorte, estimant qu’un redémarrage de l’institution judiciaire offrira un semblant de normalité à la communauté.En attendant, le bâtonnier tente d’organiser des procès à distance et de déterminer s’il serait possible d’outrepasser certains détails procéduraux des tribunaux pour favoriser une telle initiative.Dans le même ordre d’idée, le Barreau du Québec a annoncé, vendredi dernier, la tenue de formation en ligne gratuite. Disponibles aujourd’hui même, elles le demeureront pour les 30 prochains jours.Les formations concernées sont celles du catalogue Webpro et du Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.Cette initiative vise, bien entendu, à minimiser les dommages de la COVID-19 sur le système de justice et ses membres.Nouvelle embellie : le Barreau du Québec a obtenu la confirmation que les déclarations sous serment en ligne sont désormais acceptées.Une belle nouvelle, qui mérite d’être soulignée!Le Barreau de Montréal a annoncé, vendredi dernier, le lancement d’une ligne téléphonique de conseils juridiques COVID-19.Elle permettra de répondre aux interrogations et inquiétudes des citoyens quant aux incertitudes de la COVID-19.Malgré les difficultés du moment, le Barreau invite ses membres à trouver ses marques et à être à la hauteur de la crise.Le bâtonnier du Québec s’est montré compatissant envers les angoisses des étudiants de l’École du Barreau.Incapable d’annoncer des mesures concrètes, celui-ci a promis de les informer le plus rapidement possible.L’École du Barreau a toutefois confirmé qu’elle ne prévoit pas, pour le moment, de reporter ou d’annuler la session en cours.En ces temps difficiles, le Barreau du Québec invite ses membres à l’entraide.Le bâtonnier salue d’ailleurs tous les avocats et avocates, qui, depuis le début de la crise, collaborent entre eux dans le cadre de leurs affaires quotidiennes, par exemple dans le domaine du droit de la famille.Le Barreau du Québec invite d’ailleurs ses membres à rejoindre le groupe Facebook « Avocates et avocats du Québec — Groupe d’entraide — COVID19 ».- Avec René Lewandowski