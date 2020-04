Paul-Matthieu Grondin, Bâtonnier du Québec

Chères consœurs, chers confrères,Bon mercredi matin à tous.Je souhaite, en tout premier lieu, vous remercier chaleureusement pour le travail que vous accomplissez quotidiennement en dépit des enjeux économiques et familiaux exceptionnels auxquels vous êtes confrontés. Grâce à votre professionnalisme et à votre créativité, vous contribuez au fonctionnement du système judiciaire avec les moyens technologiques que vous déployez, et ce, même si les instances sont à l’arrêt plus ou moins complet. Vous faites avancer des dossiers, vous réglez des dossiers et vous préparez vos clients à ce qui vient. C’est peut-être plus lent, mais on avance. Bravo.Voici les nouvelles d'aujourd'hui :: En début de semaine, le gouvernement fédéral a précisé les mesures d’aide, particulièrement celles visant les dividendes et l’admissibilité à la PCU pour les travailleurs autonomes qui ont subi une baisse de revenus, plutôt qu’une interruption de revenus. Nous nous attendons à d’autres précisions cette semaine ou la semaine prochaine. Nos tableaux de vulgarisation sont constamment mis à jour ICI. : La Cour d’appel lance un greffe numérique dès demain. Ceci marque une autre première historique pour les tribunaux de droit commun. Voyez les détails ICI . Nous devrions avoir d’autres bonnes nouvelles en ce sens au cours des prochaines semaines. Le ministère de la Justice contribue de façon marquée à ces efforts et je l’en remercie.: Demain matin, vers 9 h, un webinaire portant sur les obligations déontologiques au temps de la COVID-19 sera offert par le Barreau. Lors de l’inscription, les 1000 places disponibles ont trouvé preneur en moins de deux heures. Compte tenu de la grande popularité de ce webinaire, nous en préparons une seconde édition. Les informations vous parviendront sous peu. Nous visons également à l’offrir rapidement à un plus grand nombre de membres. J’en profite pour vous inviter à profiter des formations WEBPRO gratuites pendant le mois d’avril ICI. : Je vous rappelle que le PAMBA offre de nombreuses ressources utiles, n’hésitez pas à les utiliser, elles sont là pour vous. Par ailleurs, nous vous ferons part sous peu de nouvelles initiatives et de nouvelles sources d’informations en matière de bien-être psychologique sur lesquelles nous travaillons depuis quelque temps, tel que des témoignages vidéos percutants et inspirants de membres du Barreau.Pour la pratique dans les tribunaux, nous vous invitons à suivre l’information en continu sur notre site Web. N’hésitez pas à joindre le groupe Facebook « Avocates et avocats du Québec - Groupe d’entraide - COVID19 ».Pour toute question : covid19 à barreau.qc.ca Meilleures salutations,Bâtonnier du Québec