Fin de session en ligne pour les Facs de droit

Tous les cours et évaluations se font maintenant à distance pour les facultés de droit du Québec.Mais d’autres mesures diffèrent d’une université à l’autre. Par exemple, toutes les Facs autorisent le recours au barème de notation « Réussite ou Échec » pour les notes finales… sauf une! Laquelle?Voici un tour d’horizon de la fin de session au temps du coronavirus.L’UdeM autorise ses étudiants à opter pour le barème de notation « succès ou échec », qui s’applique à la note finale de leurs cours du trimestre d’hiver. La date limite pour s’en prévaloir est fixée au 15 juin. Les professeurs et chargés de cours ont jusqu’au 3 juin pour remettre les notes du trimestre, plutôt que le 20 mai.La date limite d’abandon des cours a été repoussée au 15 avril, ou « au plus tard à la date précédant l’évaluation finale ».Les inscriptions à la prochaine session sont remises. La date d’ouverture du Centre étudiant aux fins de l’inscription aux cours du trimestre d’automne 2020, initialement prévue pour le 2 avril, est reportée au 16 avril.Le début du trimestre d’été est reporté au 18 mai.La session d’hiver ne sera pas prolongée à McGill. Les cours prendront fin le 14 avril, et la période d’examen se tiendra entre le 17 et le 30 avril comme prévu.Les examens qui devaient avoir lieu entre le 17 et le 23 avril pourront être complétés n’importe quand en ligne pendant cette période et présentés avant 17h le 23 avril. Aux étudiants de choisir quand à quel rythme les faire.McGill offre aussi jusqu’au 22 mai l’option de se prévaloir d’une notation binaire pour leurs notes finales aux cours : Satisfaisant/Insatisfaisant (S/U).Les étudiants participant à des cliniques juridiques ou effectuant des stages dans des tribunaux ne seront pas pénalisés pour leur absence et n’auront pas à reprendre le temps perdu. Ils auront de même tous les crédits alloués.La session d’été se tiendra à distance.À l’UQAM aussi, on propose la notation succès/échec pour les notes finales du trimestre d’hiver. Les étudiants ont jusqu’au 15 septembre pour s’en prévaloir.La date limite de dépôt des mémoires et des thèses, initialement prévue le 1er mai, est repoussée au 15 juin.Les étudiants se trouvant dans l’impossibilité de compléter un cours auront jusqu’au début du trimestre d’automne pour demander une mention Incomplet, afin de terminer le cours plus tard.Le trimestre d’hiver se conclura à la date prévue. La date limite pour les abandons sans échec est le 26 avril. Le trimestre d’été est maintenu et les inscriptions sont en cours pour celui d’automne.Si les cours et les examens se font dorénavant à distance, l’Université d’Ottawa demeure ouverte. « Toutes les résidences, les services alimentaires, les bibliothèques ainsi que tous les autres services et bâtiments de l’Université demeurent accessibles jusqu’à nouvel ordre. »Pour la notation finale, l’Université d’Ottawa offre elle aussi l’option d’évaluation satisfaisant ou non satisfaisant. Le délai de retrait d’un cours sans échec (mais sans remboursement) a été prolongé jusqu’au 4 avril.La session d’été aura lieu à distance. La période d’inscription pour les cours de la session d’automne est maintenue au 8 avril pour les premiers cycles.Le calendrier universitaire n’est pas modifié, mais la date d’abandon des cours sans échec est reportée au 24 avril.La date limite de dépôt initial des mémoires et des thèses a été reportée du 24 avril au 18 mai 2020.La Faculté de droit a suggéré à ses enseignants de « rendre les examens disponibles à la date et l’heure prévues, en accordant une période plus longue pour le réaliser (12 à 24 heures) ». Les professeurs peuvent également autoriser leurs étudiants à passer l’examen quand ils le veulent.Les étudiants de l’UL ont eux aussi l’option de se prévaloir d’une notation par mention « succès » ou « échec », qui ne contribuera pas au calcul des moyennes.La date du début de l'inscription à la session d'automne a été reportée du 6 au 14 avril 2020.La date de fin du trimestre d'hiver 2020 est maintenue au 24 avril à l’Université de Sherbrooke.La plupart des évaluations de l’UdeS sont prévues à distance en mode « Take home » sur une période de 24 ou 48 heures. Les examens rédigés de manière à être complétés en 3 heures pourront l’être en 3h30.Comme toutes les autres Facs de droit, l’UdeS autorise le recours au barème de notation « Réussite ou Échec » pour les notes finales, sauf pour les « activités terminées avant le 13 mars »… et la section Common law et droit transnational, qui conserve les évaluations avec notes : la seule au Québec.L’UdeS a repoussé la date d’abandon de cours jusqu’à la veille de la dernière évaluation ou la veille de la date de remise du travail final.La session d’été se déroulera tel que prévu à partir du 27 avril, mais à distance. Les dates d’inscription à la session d’automne sont maintenues.