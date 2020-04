Me Serge Bernier

Me Isabelle Cloutier

Me Myralie Roussin

Le Comité électoral du Barreau du Québec a annoncé l’élection de trois candidats par acclamation pour des postes administratifs dans le cadre de ses élections 2020 : Me(Richelieu), Me(Bedford) et Me(Québec).« Me Serge Bernier et Me Isabelle Cloutier sont réélus pour un deuxième mandat de deux ans alors que Me Myralie Roussin est une nouvelle administratrice pour un mandat de deux ans », souligne le Comité.Six autres candidats sont en lice pour deux postes d’administrateur pour Montréal. Le scrutin par vote électronique aura lieu du 5 au 8 mai, et le dépouillement débutera la journée même à 16h.Barreau 1995, Me Serge Bernier exerce sa pratique en droit des affaires et en litige civil et commercial à Drummondville dans son propre cabinet, Bernier Fournier, fondé en 1998.Me Bernier est impliqué auprès du Barreau depuis le tout début de sa carrière. « J’ai notamment agi à titre de représentant du Barreau d’Arthabaska au sein du Comité de la pratique privée de 1998 à 2018, comité pour lequel j’ai, entre autres, occupé le poste de président de 2014 à 2017 », indique l’avocat.L’avocat a d’ailleurs reçu le Mérite du Barreau d’Arthabaska pour l’engagement au sein du Barreau du Québec ainsi que l’implication dans la communauté Drummondvilloise.Me Cloutier est avocate chez Delorme LeBel Bureau Savoie à Sherbrooke, où elle exerce dans le domaine du litige civil et commercial, en faillite et insolvabilité, ainsi qu’en droit municipal et de la construction depuis 2009, année où elle a été reçue au Barreau.En plus de siéger sur le conseil d’administration du Barreau, l’avocate est première conseillère et membre du comité de formation continue du Barreau de Saint-François, et a été présidente de l’Association des Jeunes Barreaux de Région.Ms Cloutier a d’ailleurs reçu le Prix Reconnaissance du Barreau de Saint-François en raison du caractère exceptionnel de son implication.Barreau 2011, Me Roussin pratique en droit criminel, pénal et en protection de la jeunesse au cabinet Beaudry Roussin, avocats à Québec.Ancienne présidente du Jeune Barreau de Québec, l’avocate est aussi décideuse externe indépendante pour le ministre de la Sécurité publique depuis novembre 2019, ce qui l’amène à « rendre des décisions concernant les conditions de détention et le placement des détenus dans les unités d’intervention structurée ».« Exerçant au sein d’un regroupement de travailleurs autonomes, je suis sensible aux difficultés que rencontrent nos collègues et je m'engage à militer en faveur de toute mesure d'aide pour les avocats de pratique privée qui se retrouvent dans une position vulnérable », indique Me Roussin sur la page du Barreau.