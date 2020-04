est avocat en litige immobilier depuis plus de 20 ans. Mais il est aussi conférencier et coach, passionné par le leadership, le mindset et le développement des affaires.Via la plateforme de Droit-inc, Me Pagé a concocté par vidéo à l’attention de ses confrères avocats(es) un résumé d’une de ses conférences vedette intitulée «Rebondir».Alors, comment pouvez-vous rebondir et revenir rapidement sur le devant la scène après cette pause forcée?Voici ses conseils…