Catia Larose, présidente de l’APAAQ

L’Association professionnelle des avocates et avocats du Québec (APAAQ) demande officiellement au Barreau du Québec de diminuer significativement les montants des cotisations professionnelles pour l’année en cours.Rappelons-le, le 17 mars dernier, le Barreau avait reporté au 1er juin 2020 la date limite pour payer les cotisations dues en avril.« Or, face à l’évolution de la situation depuis cette annonce nous ne pouvons que constater les inquiétude de nos membres », mentionne la présidente de l’APAAQ,, dans une lettre adressée le 11 avril au Bâtonnier du Québec,Me Larose fait valoir que les mesures de confinement et la suspension de toutes les activités non essentielles font en sorte que la charge de travail des avocats a fortement diminué avec, pour conséquences, une diminution de la facturation et des comptes à recevoir. Un impact qui, selon elle, se fera ressentir au cours de l’été et de l’automne 2020.Catia Larose affirme que le Barreau a les moyens d’être généreux devant cette «situation imprévisible et sans précédent».Elle souligne dans sa lettre que l’Ordre a dégagé un surplus de plus de 1,9M$ aux derniers états financiers et qu’il dispose de fonds de 19 millions de dollars (essentiellement des placements).Jointe par Droit-inc, Me Larose a confirmé avoir discuté de la situation avec le bâtonnier, qui lui aurait assuré que le Barreau était présentement en train de jongler avec plusieurs options, dont celle proposée par l’APAAQ.La cotisation annuelle au Barreau est à 855$, mais la facture totale avoisine les 2500$ en incluant la part au CAIJ, au PAMBA et au fonds d’assurance responsabilité.