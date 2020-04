Pas de chiffrage bout à bout, contrairement à ce que Zoom prétend. Le chiffrage bout à bout, ou « end-to-end encryption » en anglais, fait en sorte que toute communication entre vous et vos interlocuteurs est cryptée pour qu’elle ne soit compréhensible que pour les participants à l’appel. Pour la confidentialité, on repassera.

Des pirates informatiques parviennent à se joindre aux réunions sur Zoom et les faire dérailler en publiant du contenu de mauvais goût, ou pire, en prenant contrôle de la webcam et du micro.

On a trouvé sur le dark web des comptes Zoom accompagnés des noms, adresses courriel, identifications de réunions et mots de passe de leurs propriétaires.

Des comptes personnels et professionnels sur Zoom ont été retracés sur des forums utilisés par des criminels.

Les comptes Zoom peuvent facilement être hackés en sachant l’adresse courriel qui y est associée.

Zoom a envoyé des données de ses usagers abonnés et non-abonnés à d’autres entreprises telles que Facebook lorsqu’ils se connectaient via la plateforme de médias sociaux.

Des accès clandestins à des données de profils LinkedIn ont été autorisés pour des usagers abonnés et non-abonnés à Zoom.

Risques de virus.

Des vidéos de Zoom sans protection et visibles en ligne.

Des appels qui transitent par des serveurs chinois.

Et finalement, les organisateurs des réunions sur Zoom on la possibilité de surveiller si les participants écoutent bel et bien l’appel ou s’ils sont occupés ailleurs.

N’oubliez pas qu’un compte sur Zoom est comme n’importe quel compte en ligne : utilisez des mots de passes difficile à décrypter et l’identification deux voies, comme un texto avec un code de confirmation.

Les abonnés reçoivent un code d’identification personnel pour les réunions. Ne le rendez pas public : des gens pourraient se joindre à la conversation.

Utilisez le mode salle d’attente pour pouvoir approuver l’admission de chaque participant à la réunion.

Protégez chaque vidéoconférence avec un mot de passe.

Ne téléchargez Zoom (ou toute autre appli de visioconférence) que par le site web officiel, ou de Apple ou Google Play pour les téléphones intelligents.

Considérez une alternative telle que Visio-avocats, Slack, Signal, Legaler, GoToMeeting, Skype for Business, Microsoft Teams, Jitsi ou Google Hangouts.

Les mesures de confinement forçant bien des avocats à travailler de la maison, bon nombre d’entre eux ont recours à la vidéoconférence pour rencontrer leurs clients et tenir des réunions d’équipe.Dans les circonstances disons inhabituelles engendrées par la pandémie de la COVID-19, les technologies de visioconférence contribuent même à la survie de bien des bureaux d’avocats… sans parler du plaisir de jaser à ses proches à distance après une journée de travail!Mais, mais, mais! La plus populaire des plateformes de visioconférence, Zoom, soulève de plus en plus de critique quant à sa sécurité pour les utilisateurs.Les avocats, responsables de documents sensibles concernant leurs clients et leur cabinet, doivent à tout prix garder en tête les dangers potentiels liés aux outils technologiques dans leur pratique.Canadian Lawyer Mag a détaillé des problèmes de Zoom qui devraient mettre la puce à l’oreille des avocats.L’information des avocats est donc à risque, de même que le contenu des vidéoconférences. De grandes entreprises et des gouvernement ont dû interdire l’utilisation de la plateforme de visioconférence en raison des doutes quant à sa sécurité et sa confidentialité. Zoom fait d’ailleurs face présentement à des recours collectifs.Ça rappelle aux professionnels juridiques l’importance d’utiliser avec précaution les plateformes et logiciels, qu’ils soient à usage gratuit ou non!Quelques conseils en ce sens :