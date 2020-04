Me Jean-Félix Racicot

L’audience matinale a été laborieuse et perturbée par des bruits de fond, révèle La Presse.Me, qui a déposé mardi sa demande en Habeas Corpus et pour déclaration de nullité de décrets gouvernementaux et d’arrêtés ministériels , a dû aller en personne au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour que l’audience puisse finalement se dérouler vers 11h30 devant le jugeMe Racicot a commencé son argumentaire en spécifiant que son père avocat lui a « transmis son amour des libertés individuelles », avant de demander au tribunal d’annuler une vingtaine de décrets et arrêtés adoptés par le gouvernement du Québec depuis le début de la crise.L’avocat de Mont-Saint-Hilaire déplore que des droit et libertés fondamentaux soient bafoués par les mesures de confinement, ce avec quoi le représentant du ministère de la Justice Men’est pas d’accord.« Nous ne partageons à l’évidence pas la nature de son recours », a signifié le procureur, qui a poursuivi en plaidant que l’Habeas Corpus n’est pas le bon outil dans les circonstances. « Nous ne sommes pas sous garde ni détenus par qui que ce soit. »L’audience devrait reprendre en début d’après-midi.