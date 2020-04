Colin Murray, patron de Baker McKenzie en Amérique du Nord. Source : BakerMcKenzie

Il y a quelques jours, Baker McKenzie devenait le premier cabinet top 20 Am à couper dans ses salaires aux États-Unis : une baisse de 15 % dès le 1er mai pour les avocats gagnant plus de 100 000 $US par an.Au Canada, c’est une coupe de 10 % sur les salaires de base qui est annoncée, révèle le Global Legal Post. Le seul bureau canadien de Baker McKenzie au Canada se situe à Toronto.« Nous allons tous souffrir un peu à court terme, mais à long terme, prendre ces décisions maintenant est la plus prudente façon de traverser la crise en tant que cabinet, avec le plus petit impact possible sur nos employés et nos clients, » a indiqué le patron de Baker McKenzie en Amérique du NordSelon le Canadian Lawyer Magazine, la firme ignore combien de temps durera cette baisse de salaire, mais estime qu’elle s’appliquera jusqu’à la fin de l’année.