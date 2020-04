Me Julien Beaulieu. Source : AJBM

Le scrutin pour les élections au Barreau du Québec approche. Le 5 mai, les membres du Barreau seront aux urnes, et le Jeune Barreau de Montréal aimerait bien que leur « candidat jeune » remporte ses élections « afin de renforcer la représentation des avocates et avocats de dix ans et moins de pratique au sein de l’instance décisionnelle du Barreau ».Le « candidat jeune », c’est Me, qui se présente au poste d’administrateur pour le secteur de Montréal.Le Barreau 2012 siège présentement au Conseil d’administration du Jeune Barreau de Montréal et fait de l’accès à la justice et « de la situation pitoyable des tarifs d’aide juridique » son cheval de bataille.« Me Julien Beaulieu s’est révélé un administrateur de qualité au sein du Conseil d’administration du JBM et est certainement le choix judicieux pour représenter les intérêts des jeunes avocates et avocats de Montréal, souligne Me. Sur le Conseil d’administration du Barreau du Québec, il saura se distinguer par sa pertinence, sa connaissance des enjeux d’accessibilité à la justice et sa profonde compréhension de notre système judiciaire. »Me Beaulieu travaille depuis 2016 au sein du Bureau des affaires pénales du DPCP, un domaine qui lui permet « de côtoyer directement les justiciables qui souvent se représentent seuls ».Diplômé du double baccalauréat en droit civil et en common law, qu'il a complété en 2010, Me Beaulieu a aussi été stagiaire étudiant au sein du cabinet Fraser Milner Casgrain, qui a fusionné en 2013 avec Salans et SNR Denton pour devenir Dentons. Il a ensuite œuvré comme procureur à la Cour municipale de Montréal, un poste qu'il a occupé pendant trois ans.