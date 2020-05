Me Alexander Carin est maintenant associé chez Sheri M. Spunt, Avocats. Photo courtoisie

Me Sheri Spunt. Source : Sheri M. Spunt, Avocats

Barreau 2010, Meest chez Goldwater, Dubé depuis le tout début de sa pratique, et même avant! L’avocat spécialisé en droit de la famille y est atterrit alors qu’il était encore étudiant.Me Carin est devenu associé chez Goldwater, Dubé l’an dernier, mais pas longtemps : il est maintenant associé chez Sheri M. Spunt, Avocats.Et Me, c’est sa femme depuis 20 ans, qui a elle aussi travaillé chez Goldwater, Dubé avant de démarrer sa propre pratique solo en droit familial.Ah l’amour!« Moi et ma femme on a décidé de travailler ensemble, indique simplement Me Carin. On gère le cabinet ensemble, on prend toutes les décisions ensemble, avec notre petite équipe dynamique. »À eux deux, Me Carin et Me Spunt ont 20 ans d’expérience en droit de la famille et en litige, et leur petit cabinet leur permet d’offrir des services personnalisés à des coûts moindres pour leur clientèle.Lorsqu’on lui demande s’il n’a pas peur de mélanger amour, famille (le couple a trois petits enfants) et travail, Me Carin répond par la négative. Après tout, ils ont déjà été collègues chez Goldwater Dubé, et ils sont ensemble depuis 20 ans!« Puisque nous sommes dans le même domaine de droit, c'est facile! témoigne l’avocat. On comprend le domaine et on peut vraiment discuter. On a beaucoup de communication, on parle de tout, we don’t withhold! S’il y a quelque chose, on le dit et on le règle rapidement, comme la plupart des couples en affaires. »Mais la vraie question, c’est est-ce que le nom « Sheri M. Spunt, Avocats » va changer pour « Spunt Carin, Avocats »?« No comments », rigole le nouvel associé.