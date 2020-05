Jean-François Gaudreault-DesBiens. Source UMontréal

Le recteur désigné de l’Université de Montréala monté son équipe de direction, dont l’un des nouveaux membres est professeur de la Faculté de droit., aussi l’ancien doyen de la Faculté (2015-2019), devient vice-recteur à la planification et aux communications stratégiques, un tout « nouveau mandat qui place les communications au cœur de la stratégie de développement de l’Université », souligne le Conseil de l’UdeM.« Les professeurs Gaudreault-DesBiens et Amiraux apportent à l’équipe de direction toute la profondeur de leur réflexion sur la mission de l’Université et sa relation avec le monde qui l’entoure, s’est félicité le recteur de l’UdeM. Je compte sur eux pour faire en sorte que l’Université de Montréal occupe toute la place qui lui revient. »Les domaines d’expertise du professeur Gaudreault-Desbiens sont le droit public, le droit constitutionnel canadien et le droit comparé. Chercheur au Centre de recherche en droit public, il a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées.Le professeur avait l’an dernier le mandat de conseiller spécial au rectorat sous la direction du vice-recteur, où il travaillait au déploiement international du Réseau des diplômés et amis de l’Université de Montréal et sur la stratégie institutionnelle en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.