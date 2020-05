Des juristes de LexisNexis discutaient de procédures civiles en réunion virtuelle quand un de leurs collègues, déjà torse nu ( en partant, c’est non ), s’est levé pour montrer bien malgré lui qu’il n’avait pas plus de sous-vêtements que de chemise.On entend dans la vidéo bien nommée « Don’t be a “Ben” while working from home — Zoom meeting gone wrong » (Ne soyez pas Ben en télétravail - Une réunion Zoom qui tourne mal) les cris d’alarme des collègues accompagnés de rires nerveux et de « Ben, ta caméra est allumée! ».Le dirigeant de la réunion lâche même un « assurons-nous que tout le monde soit habillé ». Ce serait sensé, effectivement.