Me David Heurtel. Photo : Justice Pro Bono.

Me Audrey Létourneau. Photo : Justice Pro Bono.

Mesetintégrent le conseil d’administration de Justice Pro Bono.Avocat-conseil chez Fasken, David Heurtel est également professeur-adjoint en politique publique et administration publique à l’Université Concordia et analyste politique dans plusieurs médias.Me Heurtel a aussi connu une carrière en politique provinciale en tant que ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.Associée au cabinet LLB, Audrey Létourneau, LL.B, LL.M., LL.D. (en cours), représentante du Barreau du Québec, elle s’est notamment illustrée en tant que présidente du Jeune Barreau de Québec. Dans le cadre de sa formation universitaire, Me Létourneau a été auxiliaire de recherche et d’enseignement, stagiaire à la Cour d’appel du Québec et a participé au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, à l’occasion duquel elle a reçu le prix du deuxième meilleur tandem de plaideurs.Le nouveau conseil d’administration de Justice Pro Bono sera présidé par Me(Lavery), qui sera épaulé par la vice-présidente Me(ministère de la Justice du Québec, Bernard-Roy), représentante du Barreau du Québec, le trésorier Me(Dufour Mottet) et la secrétaire Me, représentante du Barreau de Montréal.