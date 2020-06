Stephen Hasker. Photo : WSJ

Dans un appel annonçant les revenus de Thomson Reuters, son patrons’est étendu sur la situation pénible dans laquelle pourraient se trouver les cabinets d’avocats de taille moyenne au Canada en raison de la crise sanitaire et économique.M. Hasker n’a pas encore vu de signes de pression financière sur ces cabinets, mais il observe la situation « de très, très près », révèle le Law Times News.Un cabinet de taille moyenne compte entre 50 et 150 avocats, selon les régions.« C’est certain que les chefs des plus gros cabinets d’avocats (...) prévoient avoir leur part de la crise, et j’en ai entendu plusieurs le dire », indique le PDG de Thomson Reuters.« Je pense qu’un autre point de vue est en fait que c’est ceux du milieu qui vont souffrir. Les très petits bureaux d’avocats qui ont d’excellentes relations avec leur clientèle vont s’en sortir et s’adapter. Et les plus gros cabinets ont la marge de manoeuvre financière et la diversité des pratiques pour passer à travers la tempête. Ce sera alors ceux au milieu qui vont souffrir. »Thomson Reuters estimait en mai que la croissance des ventes est plus lente qu’on l’espérait cette année.Malgré la crise économique et la distanciation sociale imposée par la COVID-19, les dirigeants du conglomérat d’information et de solutions informatiques ont exprimé beaucoup d’optimisme par rapport au domaine légal, qui constituait 41 % de leurs ventes l’an dernier.